新発売の「iPhone 17」シリーズは、一部モデルとカラーで「傷がつきやすい」との報告が寄せられています。 ↑iPhone 17 Proに早くもキズが（画像提供／Consomac）。 上の画像に写っているのは、海外ブログのConsomacに掲載された「iPhone 17 Pro／Pro Max」の展示品。展示が始まってから数日しか経っていないのに、すでに細かいキズが付いています。 このような現象は、ディープブルーのiPhone 17 Pro／Pro Max、そしてス