食楽web ●中国・重慶の町中で売られている不思議なフルーツ。その正体とは？ 「それ、バカの食べる梅」 某フードフェスで交流した中国人から、そんなコメントが飛び出しました。中国・重慶旅行で食べた、フルーツの写真を見せたときのことです。最近では「バカの食い物」といえば、健康を顧みないカロリー爆弾的な料理をそう呼ぶ傾向がありますが、さてこれは……？ 重慶は、中国西南部の山岳地