昇格を逃した場合に備えボーンマスとブレントフォードが田中碧を追っていたイングランド1部リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧は今夏にチームを離れる可能性があったと英メディア「TEAM TALK」が報じた。プレミアリーグ昇格に貢献した田中は「需要が高まっている」という。田中は昨夏にドイツ2部フォルトゥナ・デュッセルドルフから当時イングランド2部のリーズへ完全移籍。すぐにレギュラーとして定着し、リーグ戦43試合