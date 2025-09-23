元KAT-TUNの中丸雄一（42）は墓穴を掘ってしまったか。女子大生との密会を「週刊文春」に報じられたのは昨年夏のことだが、新婚早々の不祥事は大きな打撃となり、当時出演していたレギュラー番組を降板、謹慎状態に追い込まれた。【もっと読む】中丸雄一もMXを“通過儀礼”に地上波復帰…アパ不倫のイメージ払拭に「奥の手」あり年明けに「活動再開」を宣言したものの、肝心のテレビ復帰は一向に進んでいない。そんな中