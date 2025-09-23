２０日、市民や観光客でにぎわう２０２５「私と地壇」北京ブックフェア。（北京＝新華社記者／江小舟）【新華社北京9月23日】中国北京市の地壇公園で22日までの11日間、国内外の出版物を一堂に集めて展示、販売する「2025『私と地壇』北京ブックフェア」が開催され、書籍を買い求める市民や観光客でにぎわった。今年のブックフェアはメイン会場の展示面積が約2万平方メートルで、高級装丁本や外国語原書など13の主要展示エリ