俳優の新谷姫加が、22日発売の『週刊プレイボーイ』40号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】『週プレ』16号で美くびれを大胆に披露した新谷姫加新谷は、1998年5月30日生まれ、青森県出身。“あざとさの天才”といわれる人懐っこさと、美ボディを武器にグラビア誌の表紙を多数飾るなど人気を集めながら、ドラマや舞台などでも活躍。舞台『メイジ・ザ・キャッツアイ』や『リコリス・リコイルLife won't wait.』など、話題