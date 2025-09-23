石破総理は先ほど、国連総会に出席するため、アメリカへ出発しました。一般討論演説では、国連の安保理改革などについて訴える方針です。国連は世界の平和を求め、戦後とともに80年の歴史を歩んできました。ただ、国連安保理は“機能不全”だと指摘されていて、石破総理は本来の責任を果たすよう一石を投じたい考えです。石破総理「国連創設80年という節目の年でありますので、一般討論演説においては安保理改革、これを今こそ断行