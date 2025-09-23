元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）が23日、テレビ朝日系「モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。京都で恒例となっている稲刈りに21日、初参加した。京都・与謝野町で番組恒例となっている稲刈りにMC羽鳥慎一、レギュラーコメンテーター菊間千乃氏が田植えに続いて今年も参加。玉川氏は稲刈りに初参加となった。菊間氏は「今年も豊作でよかったと思います。手刈りは玉川さん、さっさと終わって。その後の機械が面白かっ