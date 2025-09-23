2025年10月16日搭乗分よりヴァージン・オーストラリア航空が2025年9月21日より、メルボルン〜ゴールドコースト、サンシャインコースト間で、「ペット イン キャビン」サービスを予約できるようになったと発表しました。オーストラリア国内でペット機内持ち込みが可能となるのは、今回が初になるとのことです。【写真】可愛い爆発！これが「豪州初のペット同乗便」驚愕の全貌ですサービス開始初便は、2025年10月16日にメルボル