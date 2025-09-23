保守層を呼び戻し、自民党内の支持を保つという二律背反（写真：Bloomberg）10月4日投開票で実施されることになった自民党総裁選挙。届け出順に、小林鷹之氏、茂木敏充氏、林芳正氏、高市早苗氏、小泉進次郎氏の5人で争われる構図となった。出馬表明時に、それぞれが実現したい政策について発表した。本稿執筆時点で、各候補者が発表した主要政策には大きな違いは見いだせない。同じ政党の中での政策論議だから、当然といえば当然