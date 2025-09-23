NASA宇宙飛行士候補に選ばれた日系人のユリ・クボ氏（NASA提供・共同）【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は22日、宇宙飛行士に日系人のユリ・クボ氏（40）ら10人を選んだと発表した。約2年間の訓練を経て、正式な飛行士となる。日系人のNASA飛行士としてこれまでにダニエル・タニ氏、エリソン・オニヅカ氏がいる。クボ氏は中西部インディアナ州出身。実業家イーロン・マスク氏率いる宇宙企業スペースXなどでの勤務歴があ