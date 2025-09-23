ミニストップが店内調理のおにぎりなどの消費期限を偽って販売していた問題で、大阪府内で偽装が確認された１１店舗のうち、府が所管する地域にある３店舗について、食品表示法の表示基準違反にあたるとして口頭や文書で指導したことが府への取材でわかった。府によると、３店舗では、消費期限のラベルを製造直後ではなく時間がたってから貼る行為があったという。不正発覚後は、店内で調理される商品の販売を中止していた。