女優チョン・ジヒョンの所属事務所がディズニー+ドラマ『北極星』の台詞から浮上した“反中”の議論により、中国での広告がボイコットにあったという疑惑について言及した。【話題】BTSからチョン・ジヒョンまで、中国人気のリスク9月23日、チョン・ジヒョン側の関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「チョン・ジヒョンの中国の広告が取り消されたということは事実無根だ」と公式な立場を明らかにした。続けて、関係者