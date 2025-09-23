【モデルプレス＝2025/09/23】元AKB48の加藤玲奈が9月21日、自身のInstagramを更新。夫の手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】新婚の元AKB48加藤玲奈「お店みたい」と話題の夫の手料理◆加藤玲奈、夫が作ったパスタを公開加藤は「今日は旦那っちとランチして夜は旦那っちがパスタ作ってくれた」とつづり、夫の手料理を公開。明太子が添えられたパスタが皿に盛り付けられている。この投稿に、ファンからは「旦那さん料理上手