山西省沁水盆地の炭層ガス田で、設備を点検する華北油田山西炭層ガス分公司の作業員。（太原＝新華社記者／王飛航）【新華社太原9月23日】中国山西省は石炭生産量が全国トップクラスで、炭層ガス（コールベッドメタン、CBM）の資源も豊富だ。同省の統計部門はこのほど、今年1〜8月の炭層ガスの総生産量が98億1千万立方メートルと2022年の年間生産量を上回り、同時期としては過去最多を記録し、全国の生産量の約81.3％を占めたと