長かった住宅ローンが、ついに完済。これで「家」は、本当の意味であなたのものになりました。――しかし皮肉なことに、同時期から、家そのものが“お金を要求”しはじめます。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が田中さん夫婦（仮名）の事例とともに、住宅ローン完済後の家計設計について解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。30