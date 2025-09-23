フリーで活動するグラビアアイドル・空峰凛が、22日発売の雑誌「週刊SPA!」9月30日号（扶桑社）の「グラビアン魂」のコーナーに登場、グラビアを飾っている。 同誌には今回が初登場。持ち味となる“リアルなエロさ”を生かしたグラビアとなっている。 空峰凛さんは1997年、埼玉県生まれ。T161 B91 W63 H91。化粧品開発、製薬会社勤務という異色の経歴を経てフリーランスで活動するグラビアアイドルログインして続きを読むThe post