秋篠宮家の長男・悠仁さまが皇居で行われた「宮中祭祀」に初めて参列されました。23日午前9時半頃、悠仁さまは姉の佳子さまと共に、集まった人たちに笑顔で手を振り、秋篠宮ご夫妻に続き皇居に入られました。秋分の日の23日、皇居の宮中三殿で天皇陛下が装束姿で拝礼される宮中祭祀「秋季皇霊祭」が行われました。愛子さまなど皇族方が参列されるなか、悠仁さまも初めて宮中祭祀に臨まれました。9月6日に「成年式」を終えた悠仁さ