福岡県は10月1日から、県が管理する川の河川敷で草刈りなどをする河川愛護団体を対象に、リモコン式草刈り機の貸し出しを始める。団体関係者が高齢化しており、体力的な負担を軽減するのが目的。県内各地で操作講習会も開く。河川敷の草刈りは、堤防に異変がないか確認しやすくするほか、ごみの不法投棄の防止、散策などで河川敷を利用しやすくすることなどの狙いがある。県職員だけでは手が回らず、ボランティアの愛護団体の