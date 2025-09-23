福岡県糸島市二丈吉井で、今年も「田んぼアート」が見頃を迎えている。見晴台に上ると、約4000平方メートルの田んぼに「お腹いっぱい食べさせたい！」の文字やおにぎりなどの絵が、赤米など数種類の稲で描かれているのが見渡せる。昨年の米不足を受け、生産者としての思いを込めたという。今週いっぱい楽しめる。二丈赤米生産組合の吉住公洋さん（69）によると、近年は生産者とつながり直接米を買う人や、直売所への問い合わせ