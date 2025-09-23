広島・福山市の交差点で７０歳の女性が車にはねられ、意識不明の重体となる事故がありました。 ２２日午後５時半ごろ福山市駅家町で、横断歩道のある交差点を渡っていた７０歳の女性が軽乗用車にはねられました。 女性は病院に搬送されましたが、意識不明の重体となってます。 車を運転していた４４歳の男が過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕され、「間違いありません」と容疑を認めています。 警察は信号の状況など、事故の原因