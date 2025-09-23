２０３０年に次の万博を開催するサウジアラビアの代表らが大阪・関西万博を訪れ、ノウハウの共有などを約束しました。９月２２日午後、大阪・関西万博で吉村知事らと面会したのは、サウジアラビアの首都・リヤドのファイサル・アイヤーフ行政長などです。リヤドは２０３０年の次の万博の開催地で、行政長からは「開催までの準備や街づくりの中での課題やノウハウを教えてほしい」といった要請があり、大阪府市として共有するこ