ホワイトハウスで記者会見するトランプ米大統領＝22日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は22日、解熱鎮痛剤「タイレノール」の有効成分アセトアミノフェンを妊娠中に服用すると、子どもが自閉症を発症するリスクを高めると主張し、服用をやめるよう促した。AP通信は「新たな証拠を示さず、立証されていない説を大統領の立場を利用して広めている」と批判的に報じた。アセトアミノフェンを含む