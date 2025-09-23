【ロンドン共同】デンマークの警察は22日夜、首都コペンハーゲン近郊の空港周辺上空で大型の無人機2、3機が目撃され、空港が一時閉鎖されたと発表した。地元メディアによると、警察は記者会見を開き、ノルウェー首都オスロ近郊の空港周辺でも無人機が目撃されたと明らかにした。両事案の関連や無人機の詳細は分かっていない。ルーマニアやポーランドで相次いだロシア無人機による領空侵犯との関連も不明だ。コペンハーゲン近