俳優・小関裕太の友人との２ショットに注目が集まっている。２３日までにインスタグラムを更新し、「小学生、天てれの頃からの友人あかりが、ムック本のスペシャル対談に呼んでくれました」とつづって、料理家の長谷川あかりさんとの２ショットをアップ。「この本メインのレシピは冬野菜。ものすごく楽しみ。スペシャル対談では当時の話や、今の話。いろいろ話しました。１０代の頃と３０歳。感じる変化や変化のなさ。周りから