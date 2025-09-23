自民党総裁選に出馬している高市早苗前経済安全保障担当相が2025年9月22日、所見発表演説会で「奈良の女」としての思いを語り、注目を集めている。「奈良のシカをですよ、足で蹴り上げる、とんでもない人がいます」高市氏は演説冒頭、「皆様、こんにちは。高市早苗、奈良の女です。大和の国で育ちました」と切り出した。「奈良の女としては奈良公園に1460頭以上住んでいるシカのことを気にかけずにはいられません」とし、万葉集で