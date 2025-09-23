「恩赦」とは、国家が確定した有罪判決や刑罰の効力を例外的に軽減・免除・消滅させる制度で、内閣が決定し天皇が国事行為として認証する行政措置である。内容は「大赦」「特赦」「減刑」「刑の執行免除」「復権」に区分される。 たとえば1952年には、サンフランシスコ平和条約の発効に合わせた恩赦があった。映画『仁義なき戦い』（1973年公開）では、菅原文太演じる服役中の主人公が、この恩赦によって予定より早く“塀の中”か