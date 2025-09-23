オリーブハマチ（資料） 香川県のブランド魚「オリーブハマチ」が2025年10月3日から県内外のスーパーや百貨店で約3カ月販売されます。オリーブハマチが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。 香川県は1928年、ハマチ養殖の事業化に成功した「ハマチ養殖発祥の地」です。「オリーブハマチ」は2007年、香川県花・県木のオリーブと香川県魚のハマチを合わせて誕生し