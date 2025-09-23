【北京共同】中国のインターネット規制当局は23日までに、交流サイト（SNS）への悪質な投稿を取り締まるキャンペーンを実施すると発表した。対立の助長や、悲観的な感情を呼び起こすコンテンツを排除する。中国政府はメディアやSNSへの統制を強化しており、今回の取り組みもその一環となる。取り締まりの期限は2カ月で、SNSやショート動画、ライブ配信のプラットフォームが重点対象となる。トピックやランキング、コメントを全