栃木市を通る東北道の上りで、トラックが中央分離帯に乗り上げる事故があり一時、上下線ともに通行止めになりました。【映像】現場の様子午前8時すぎ、東北道都賀上りの86km付近で、「トラックに乗っていたガスボンベが落ちて車が乗り上げた」と通報がありました。消防などによりますと、トラックが中央分離帯に乗り上げたはずみで、荷台に積んであったガスボンベなどが道路上に散乱しました。ガスボンベは下りの車線にも落