歌手の小柳ルミ子（73）が、“妹”と慕う松田聖子からの贈り物を公開した。【映像】小柳ルミ子が公開した松田聖子からの贈り物（複数カット）松田がデビューした1980年当時から親交があるという小柳。ブログではこれまでにも、誕生日プレゼントのカーディガンやお中元のレーズンサンドなど、松田からの贈り物を披露している。松田聖子からの贈り物小柳は9月5日と6日に日本武道館で開催された松田のコンサートに花を贈ったそ