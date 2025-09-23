見た目に仕草に、大好評ラッシュだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月22日の第1試合に渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）が今期初出場。試合開始前に深々とお辞儀すると、ファンの間でも「深いおじぎ」と話題になった。【映像】日向藍子の“深すぎるお辞儀”常に麻雀が打てることの感謝を忘れないことで知られる日向だが、今シーズン初出場でもそれは変わらない。入場シーンでは、真っ直ぐカメラの方に向き合い、深くお辞儀をし