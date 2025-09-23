フランスのマクロン大統領が「人質を解放し、ガザで虐殺を止める時が来た」として、パレスチナの国家承認を発表しました。【映像】ガザ市の被害の様子「イスラエルの人々とパレスチナの人々の平和のために、フランスがパレスチナ国家を承認することを宣言する」（マクロン大統領）フランスのマクロン大統領は22日、ニューヨークの国連本部で開催されたパレスチナをめぐる会合で、「48人の人質を解放し、ガザで虐殺を止める時が