タレントの堀ちえみ（58）が、ミニスカートの家事コーデを披露した。【映像】堀ちえみ、水着ショット5月8日に更新したブログで、豪華客船「MSCベリッシマ」に乗船した際の水着姿を公開していた堀。「可愛い水着ですね 足、細いですね」「スタイル抜群」などの反響が寄せられ、話題になっていた。ミニスカートの家事コーデ9月22日は「やっと秋風が吹いて秋が訪れたなっていうそういった気持ちにさせてもらえるような、そんな