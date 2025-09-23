石破総理の後任を決める自民党総裁選をめぐり、石破総理は23日、次期総裁について、「この1年間、政権に共に汗をかき、力を尽くしてくださった方、また、基本的な政策を引き継いでくださる方、そういう方が結果として選ばれることがあれば良い」との考えを示しました。その上で、「どなたがなられても、この1年間の路線は、みんなで作ってきたもので、これを引き継いでいただきたい」と期待を寄せました。石破総理は去年の総裁選で