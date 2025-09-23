フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』が選定する2025年バロンドールが22日にパリで発表され、パリSGのフランス代表FWウスマン・デンベレが初受賞を果たした。ミシェル・プラティニ氏やジネディーヌ・ジダン氏、アルイテハドの元フランス代表FWカリム・ベンゼマに次いで6人目のフランス人受賞者。女子ではバルセロナのスペイン女子代表MFアイタナ・ボンマティが3年連続で選ばれた。デンベレは2024-25シーズンに