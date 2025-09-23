車と並走するように走るイノシシ島根・出雲市で8月20日午前7時頃、カメラが捉えたのは猪突猛進で反対車線を疾走するイノシシだ。目撃者：このイノシシは普通と違って、人に慣れている感じがする。車と並走するように走ったかと思えば突然歩道に入り、くるっと方向転換し視線を向ける。目撃者：イノシシの顔がすごく爽やかで「ふー！いい汗かいたぜ！」みたいな顔をしていた。やりきった感がある。イスタンブールで蛇行運転に罰金一