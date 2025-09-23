俳優谷原章介（53）が23日、MCを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。実在不明のAI医師による健康動画が横行していることに、法的規制の必要性を説いた。番組では、生成AIで作られたと思われる健康法のPR動画が流れた。再生回数が60万回を超えているという。動画で語られた医師の氏名を検索しても、医師免許保持者の中には存在しなかった。こうした状況に谷原は、「対策とかやってるん