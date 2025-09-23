中谷潤人（Ｍ・Ｔ）がＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級王者を返上してスーパーバンタム級に転向することを受け、ＷＢＣはバンタム級１位の那須川天心（２７＝帝拳）と同級２位・井上拓真（２９＝大橋）に王座決定戦を命じたと、米メディア「ボクシングシーン」が報じた。同メディアによると、両陣営はＷＢＣの指示を待たずして交渉を開始していたとし、１１月の東京開催を目指しているという。合意に至らなかった場合は、１０月２