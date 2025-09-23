インスタグラムを更新バレーボール女子日本代表の主将・石川真佑がインスタグラムを更新。かねてから交流を続けてきた人物との再会を報告した。お揃いアイテムも披露している。石川の隣に並んでいたのはフルート奏者でモデルのCocomiだ。「お揃い増えたぁ たくさん被るもんねーー」とつづり、お揃いアイテムをお披露目。色違いのキャップをかぶり、笑顔で並んでいた。2人の交流が明らかになったのは昨年だった。石川との出会