「バーニング・サン」事件で実刑判決を受け、2023年に出所したグループBIGBANG（ビッグバン）出身のスンリ（V．I、本名イ・スンヒョン）の近況が伝えられた。最近、オンラインコミュニティでは目に見えて太ったスンリの写真が話題になっている。写真の中で帽子をかぶり半袖シャツ姿のスンリは、ある女性の隣で笑みを浮かべている。インターネット上では、この女性がマレーシアのジュエリーブランドと関わりのある人物ではないかと