中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月23日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は22日の記者会見で、パレスチナ・イスラエル問題について、武力で平和を作り出すことはできず、暴力で安全を手に入れることもできないと強調し、中国は国際社会と共に努力し、ガザの停戦に力を尽くし、パレスチナ人民による民族の合法的権利の回復という正義の事業を断固支持し、パレスチナ問題の早期の全面的、公正的、