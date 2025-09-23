２２日、第５回生物圏保存地域世界大会の開会式であいさつする丁薛祥氏。（杭州＝新華社記者／殷博古）【新華社杭州9月23日】中国の丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理は22日、浙江省杭州市で開かれた第5回生物圏保存地域世界大会（WCBR）の開会式に出席し、あいさつした。