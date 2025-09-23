俳優武田鉄矢（76）が23日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。実在不明のAI医師による健康動画に注意を呼びかけた。生成AIで作られたと思われる健康法のPR動画の中には、再生回数が60万回を超えるものもあるという。動画で語られた医師の氏名を検索しても、医師免許保持者の中には存在しなかった。武田はこれらの動画について、「簡単に信じませんよね。見る