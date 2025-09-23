元放送作家で起業家の鈴木おさむ氏が23日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。実在不明のAI医師による健康動画が横行していることに、戸惑いを見せた。番組で流れた生成AIで作られたと思われる健康法のPR動画は、再生回数が60万回を超えているという。動画で語られた医師の氏名を検索しても、医師免許保持者の中には存在しなかった。高血圧の鈴木氏は、「調べるとすぐ出てきちゃうよね。高