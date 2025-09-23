新宿プリンスホテルは、ディスクユニオンとコラボした「秋の夜長を彩るレコードステイプラン」を10月8日から11月30日まで提供する。客室はスーペリアツインで、アナログサウンドを楽しめるレコードプレイヤーとスピーカーを備え、夜に聴きたくなる一枚をテーマにディスクユニオンが選んだ国内外のレコード10枚を設置する。レコードは、映画音楽、ボサノヴァ、ジャズ、エレクトロニックなどジャンルも年代もさまざまなラインナップ