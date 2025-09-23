これからのシーズンは、秋の味覚が主役のスイーツが気になりますよね。東京・蔵前の焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELÉ（クラマエカヌレ）」には、秋限定「マロンフィナンシェ」がお目見え。9月22日（月）からエキュート上野店、9月23日（火）から蔵前本店にて、それぞれ期間限定で楽しめますよ。焼きたてカヌレ専門店「KURAMAE CANNELÉ」東京・蔵前の「KURAMAE CANNELÉ」は、併設工房で焼き上げる焼きたてカヌ