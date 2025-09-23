ローソンは9月23日より、「秋の味覚フェア」と題して、和栗の味を堪能することができる新作スイーツ3品を、沖縄エリアをのぞく全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン」「ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン」は、和栗本来の味わい楽しめる、ふんわり栗粉×クリームのモンブラン。価格は354円。ローソン「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」は、和栗ペ