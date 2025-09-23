デンマークのコペンハーゲン空港付近でドローンが目撃されたことを受け、現場に出動する警官/Steven Knap/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）デンマークの首都コペンハーゲンで２２日、空港付近を数時間にわたって飛行するドローン（無人機）が目撃されたことを受け、空港が数時間にわたって閉鎖された。空港の広報がＣＮＮに明らかにした。コペンハーゲン警察によると、「大型ドローン２〜３機」が空港付近を飛行している