いささか勝ち気が過ぎるほどバイタリティーあふれる主人公が、つぎつぎと立ち塞（ふさ）がる仕事上の難題や窮地に怯（ひる）むことなく突き進んで行く。読みながら、どんな悪路をものともしないオフロード車に乗って疾走するような高揚を覚えた。城戸川りょう『高宮麻綾の引継書』でタイトルロールを務めるのは、食品原料の専門商社に勤める入社３年目の若手社員。グループ企業のビジネスコンテストで、高宮は新たな事業案をプ